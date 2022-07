Paul Vásquez rompe el silencio tras altercado en aeropuerto: “Nunca golpeé, nunca amenacé”

El humorista nacional Paul Vásquez rompió el silencio tras ser detenido este lunes por causar desórdenes en estado de ebriedad en el aeropuerto Arturo Merino Benítez.

El comediante pasó a control de detención durante la jornada de este martes, siendo formalizado por los delitos de amenazas simples, lesiones leves y atentado contra la autoridad.

En esa línea, quedó con la medida cautelar de prohibición de acercarse a las víctimas.

Esto, porque el ex integrante de Dinamita Show fue acusado de agredir y amenazar a personal de la compañía aérea y a funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI).

El subcomisario de la PDI, Sebastián Quevedo, informó que Vásquez “mantuvo un comportamiento agresivo y amenazante” contra los afectados.

Durante la audiencia en su contra, la fiscal a cargo del caso reveló que la amenaza que le hizo el humorista a una de las víctimas, un funcionario de una aerolínea.

“Lo agrede y amenaza diciéndole ‘te voy a matar y te voy a pescar a balazos, te voy a esperar fuera del aeropuerto’”, expresó la persecutora.

“Nunca golpeé ni amenacé”

Este miércoles, Vásquez se refirió al hecho y entregó su versión sobre lo sucedido, reconociendo que bebió dos tragos para dormir durante su vuelo a Iquique. Esto, tras revelar que le da miedo subirse a un avión. Sin embargo, aseguró que “nunca golpeé, nunca amenacé”.

De acuerdo a su relato, “la situación vivida en el avión fue bastante confusa. Me solicitan que me cambie de asiento, a lo cual yo dije que no. Se armó una pequeña discusión y me hacen descender del avión, a lo cual yo accedí”.

“Nunca me imaginé que afuera iba a estar tantos detectives esperándome y con las esposas en las manos. Cuando veo eso me bloqueé y se me vino encima la situación de que me iban a tratar como un delincuente y ahí empezó todo el altercado. Yo me resistí, porque yo decía que yo no era un delincuente”, añadió en un punto de prensa.

En ese contexto, el comediante acusó que se hizo un “festín” con información que según dice es falsa: “Me hizo recordar los peores momentos de la farándula”.

“Nunca golpeé, nunca amenacé. Por ahí se dieron un festín diciendo que yo había prometido balazos. Eso de verdad que me impactó. Estuve muy mal ayer con esa situación que se me acusa de haber amenazado con que voy a disparar”, expresó el humorista.

“Los que me conocen saben que yo no soy un tipo violento y que no voy a andar portando un arma en un aeropuerto para hacer uso de ella. Eso me pareció de una maldad de una magnitud importante. Eso fue manchar todo mi esfuerzo, todo lo que hice. Muchos estarían felices de que realmente yo no estuviera rehabilitado o siguiera en las drogas”, complementó.

Finalmente, Vásquez dijo estar arrepentido por lo sucedido y pidió disculpas públicas a los pasajeros y a la tripulación del vuelo afectado.

“Yo lamento la situación. Para mí va a ser una lección aprendida. De aquí voy a tener que sacar algo positivo. No hay un retroceso en mí. Esto fue un desliz. Voy a tomarlo como un mal chiste, como el peor de los sueños y esto obviamente que no se va a volver a repetir”, cerró.