La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se toma con humor los memes que se viralizan en redes sociales y que hacen referencia a su rol durante los balances del Ministerio de Salud.

Usuarios utilizan la imagen de la autoridad sanitaria para que, ante cualquier pregunta compleja, sea contestada por ella. “Esa pregunta la contestará la subsecretaria Paula Daza”, es la frase que más se repite en los diversos memes que circulan.

En entrevista con La Tercera, Daza se refirió a esta situación y afirmó que, incluso, sus propios familiares le envían algunas imágenes. “Me los comparten acá, mi hija y mi familia. Por todos lados me dicen ‘mira este’. Yo me río, lo encuentro simpático”, señaló.

En ese sentido, cree que esto surgió quizás por su personalidad, que -según ella- “ha permitido que llegue positivamente a la gente”.

“Puede que por ser pediatra y como toda mi vida tuve que tratar con niños, eso quizás me ha ayudado a contactarme más directamente con las personas. Pero no ha sido fácil, aunque creo que he ido aprendiendo y estoy entregando lo mejor de mí. Trato de mostrarme como soy y lo más clara posible”, agregó.

Por otra parte, fue consultada sobre si ha pensado alguna vez en presentar su renuncia al cargo. “No, nunca. Yo voy a tener las botas puestas hasta que le gane la pelea a este virus. Yo ya estoy en esto y este es el rol que me tocó”.