En el Debate Presidencial de Unidad Constituyente, en el tema Gobernabilidad, tras ser consultada por el caso de corrupción del ex alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, indicó que “obviamente es un caso delicado y que condeno absolutamente la relación de cualquier tipo de acto de corrupción vinculado a mi partido y a cualquier partido, porque considero que daña la fe pública y la estabilidad democrática”. Luego, manifestó creer que el Partido Socialista “actuó expulsando al ex alcalde de San Ramón antes de que la justicia avanzara y hoy día esa persona está detenida”. En ese sentido, cuando la periodista le cita las cifras del Servel que indican que San Ramón es por lejos la comuna que registra la mayor cantidad de inscritos del PS, la candidata señaló que “el Partido Socialista ha hecho un gran esfuerzo para depurar el padrón y que el partido es el más interesado en resolver la situación”. Finalmente, sentenció: “Los 88 de historia del partido no pueden terminar dañados por un hecho puntual que ocurrió en la comuna. Se están realizando las acciones y la persona responsable está detenida y privada de libertad”.