El Partido Comunista (PC) se burló de las últimas críticas recibidas por parte del presidente de la DC, Fuad Chahin.

En entrevista con T13 Noche, Chahin reiteró sus diferencias con el PC y dijo que la tienda “ha optado por la insurrección y no por la vía institucional”.

Además, el timonel de la DC rechazó la idea de que la oposición realice una primaria sin la Falange, como lo propuso el senador del PPD Guido Girardi.

“Es posible, pero lo veo inviable. Necesitamos generar convergencias (…) Esto no ayuda a obtener una alternativa de gobierno para los chilenos. No tiene piso político“, afirmó Chahin.

Los cuestionamientos realizados al PC recibieron respuesta por parte del mismo partido, que dejó ver que no se toma con seriedad las palabras de demócrata cristiano.

La cuenta oficial del Partido Comunista escribió “il pirtidi ciministi hi iptidi pir li vi di li insirriccin piri hicir lis cimbis” y advirtió que es un “chiste repetido y malo”, refriéndose a críticas anteriores realizadas por Chahin, como cuando trató de “retrógrado” al partido.

