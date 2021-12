Este lunes, un joven de 20 años rindió la Prueba de Transición Universitaria (PDT) desde la camilla del Hospital Dr. Gustavo Fricke, en Viña del Mar, recinto en el que lleva 116 días internado a la espera de un trasplante cardíaco.

Diego Arce Jiménez padece una cardiopatía de origen genético y se preparó en un preuniversitario. Sin embargo, lo abandonó porque tuvo que ser hospitalizado debido a su enfermedad, señaló el hospital en un comunicado.

“Estoy bien, tranquilo, el proceso fue como una prueba común, hasta ahora se me hizo más o menos fácil, pero no se como va a ser el puntaje”, señaló Diego luego de finalizar la primera prueba de Comprensión Lectora.

A las 10 de la mañana llegó la examinadora del DEMRE a la Unidad de Paciente Crítico Cardiovascular para supervisar a Diego, quien comentó que el hecho de que “esté hospitalizado no significa que tenga que pausar toda mi vida, entonces la quería dar”.

“Si no me conforma el puntaje, bueno, la puedo volver a rendir hasta conseguir algo que me satisfaga. La quiero rendir para no dejar nada pendiente para después del trasplante”, puntualizó Diego Arce.

El joven explicó que quiere estudiar Ingeniería Civil Industrial. “Hay varios amigos que estudian lo mismo y me llama la atención por el trabajo administrativo que puede ser en varias áreas, porque después del trasplante como uno toma inmunosupresores al tener defensas bajas no se puede exponer”.

Apoyo del hospital

Según explicaron los funcionarios del Hospital Gustavo Fricke, el domingo se realizó el reconocimiento de sala y las gestiones para que el joven pudiera rendir la prueba surgieron de parte de una enfermera del Programa de Transplante Cardíaco “considerando su cuadro clínico y que él ya estaba inscrito”, comentó Ángela Seguel, Jefa de Servicio Social del recinto.

Pía Jiménez Durán, madre de Diego, reconoció que como familia se sienten muy contentos y que “llevaba mucho tiempo esperando, postergando sus estudios por el tema de la enfermedad y se dio una gestión maravillosa de parte del Hospital junto con el Ministerio, para que él pudiera rendir la prueba estando en las condiciones que está, aquí en la UCI, entonces, está feliz”.

“Yo creo que es un precedente para que cualquier niño, ni Dios lo quiera, pueda estar en las mismas condiciones de Diego, en estos momentos, pueda rendir y pueda seguir desarrollándose como persona”, sostuvo.