Pdte. Boric encabezó actividad por por pensiones para mujeres: “¿Se puede vivir con 50 mil pesos?”

El presidente Gabriel Boric, junto a la ex mandataria Michelle Bachelet y la ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, encabezaron este lunes un conversatorio con mujeres en Peñalolén para abordar la reforma de pensiones impulsada por el gobierno.

En esta actividad se hizo énfasis en la propuesta de Ejecutivo que desde la semana pasada se encuentra en la Comisión de Trabajo y que espera ser tramitada durante el primer semestre de este 2024, transformándose en un proyecto clave para la agenda.

Fue en dicho contexto que el jefe de Estado fue enfático en sostener que “muchas veces la pobreza de las personas mayores en nuestra patria se esconde al interior de las casas y es invisible para mucha gente”. Por lo mismo, “nuestro compromiso con mejorar las pensiones está mas firme que nunca y hemos pesto urgencia al proyecto”.

Continuando con el debate político, Boric señaló que “nadie puede decir que no se ha escuchado las visiones de quienes pensamos distinto (…) Pero para poder llegar a acuerdos, todos tenemos que ceder“.

En ese sentido, el mandatario destacó aquellos proyectos que han sido aprobados en su gestión, tal como el aumento del salario mínimo a $500 mil, reducción de la jornada laboral a 40 horas, el copago cero para Fonasa, trenes para chile, ley TEA, ley de conciliación laboral, entre otras.

Cifras de pensiones en Chile

Para sustentar la tramitación de la reforma de pensiones, el presidente Boric indicó que entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023, “la mitad de los hombres que se jubilaron lo hicieron con menos de $153 mil, y en el caso de las mujeres, fue menos de $50 mil“.

“¿Se puede vivir con $50 mil? Y han trabajado toda la vida. Ahí hay una injusticia que si la política no está para solucionarlo, para qué cresta está (sic)”, declaró, recibiendo aplausos y respuestas positivas por parte de los presentes.

“Cómo le van a decir a una mujer que ha tenido que cuidar niños, enfermos, personas mayores y que ha tenido que administrar una casa, que no ha trabajado en su vida y que por eso no tiene una pensión justa. No puede ser, y tenemos que rebelarnos frente a eso“, cerró, destacando que la brecha de pensiones entre hombres y mujeres es del 68%.

