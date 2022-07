“Ucrania tiene un amigo en América del Sur”: Pdte. Boric conversó con Zelenski y le manifestó apoyo

A poco más de cuatro meses de que se iniciara el conflicto entre Rusia y Ucrania, el presidente nacional Gabriel Boric confirmó que se comunicó este viernes con su par ucraniano, Volodímir Zelenski.

El mandatario chileno reveló en sus redes sociales que mantuvieron un diálogo por algunos minutos, aseverando que le entregó su apoyo.

En detalle, Boric posteó: “acabo de hablar con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a quien le expresé mi solidaridad y nuestra disposición a apoyar las condenas a la invasión en organismos internacionales. Los 18 muertos hoy en Odesa por ataque ruso son inaceptables”.

“También le manifesté que puede contar con el apoyo de Chile en temas humanitarios. Ucrania tiene un amigo en América del Sur, tanto ahora como cuando termine la guerra. Mucha fuerza y un abrazo”, finalizó.

El ataque a Odesa mencionado por el jefe de Estado hace referencia a lo reportado este 1 de julio por las autoridades de Ucrania, donde murieron al menos 23 personas tras un bombardeo, entre las que se encuentran dos niños.

Por su parte, Zelenski también se expresó en su Twitter tras la comunicación con Boric, donde recalcó que “la distancia no es un obstáculo para los países amigos”.

“Encantado de establecer contacto con el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric. Estoy agradecido por el apoyo en la ONU y la ayuda humanitaria para Ucrania”

Distance is not an obstacle for friendly countries. Glad to establish contact with the newly elected President of Chile @gabrielboric. Thanked for the support in the UN, humanitarian aid for 🇺🇦. Discussed the possibility of involving Chilean specialists in demining 🇺🇦 territories

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2022