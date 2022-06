Pdte. Boric en Cumbre de las Américas: “No me gusta la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua”

El presidente Gabriel Boric entregó este viernes su discurso en el plenario de la Cumbre de las Américas, donde se refirió a la exclusión que hubo en la instancia de países como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Al respecto, el mandatario señaló que “estamos acá para dialogar y por eso tenemos la más profunda convicción de que para que eso funcione de verdad no pueden haber exclusiones. Acá, debiéramos estar todos y no estamos todos. No me gusta la exclusión”. Además, también se refirió a la violencia que sufren las mujeres en el diario vivir e hizo una breve referencia al proceso constituyente.