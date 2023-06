Pdte. Boric tilda de “inaceptable” caso Democracia Viva: “Toda irregularidad tiene que salir a la luz”

El presidente Gabriel Boric volvió a referirse este martes al caso Democracia Viva, el cual involucra a dicha fundación con la Seremi de Vivienda de Antofagasta por polémicos convenios suscritos por más de $426 millones.

El tema ya está siendo investigado por la Fiscalía local y el mandatario ya solicitó la renuncia de la, ahora, ex subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Tatiana Rojas.

Consultado por esto en medio de las consecuencias del sistema frontal, el mandatario señaló en un primer término que “no es ingrata la pregunta. Es importante que hablemos despercudidamente de esto y que acá no haya nada que se esconda”.

“Toda irregularidad tiene que salir a la luz”, indicó el jefe de Estado, quien confirmó que instruyó a los integrantes del gobierno a revisar los convenios suscritos.

“Lo que yo he instruido a todos nuestros colaboradores de gobierno, en particular a los ministerios, es que acá hay que anticiparse. Hay una duda razonable que se genera cuando suceden estas cosas, que es si el gobierno hubiese reaccionado, si es que la prensa no lo hubiese sacado a la luz”, agregó.

“No titubear”

La máxima autoridad nacional insistió en que “no tenemos que esperar que la prensa llegue a poner un foco de luz para indignarnos a ciertas cosas, tenemos que saber qué es lo que está pasando. Por eso he instruido que acá se revisen los mecanismos”.

Boric sostuvo que esta instrucción es para que “no paguen justos por pecadores. La colaboración con la sociedad civil es tremendamente importante para el Estado y hay muchas fundaciones que realizan su pega de manera comprometida, hacen un buen trabajo y apoyan la labor del Estado”.

“No podemos meter a todo el mundo en un mismo saco. A la gente que se hace bien la pega: Qué bueno. Que se mantenga. Subamos los estándares y por eso he instruido que se revisen los diferentes convenios”, añadió en un punto de prensa.

En ese sentido, el presidente calificó lo ocurrido con Democracia Viva como “inaceptable. Una fundación recién creada, que no tenía experiencia en la materia. Que eso no siga pasando”.

Acerca de la querella presentada por Revolución Democrática (RD), el mandatario recalcó que “me parece bien. Yo dije ayer que no pongo las manos al fuego por nadie. Y casos de estas características no estamos exentos de que no sucedan”.

“La diferencia va a estar marcada por la reacción que tengamos. No tener un doble estándar, no titubear, no hacer defensas corporativas de nadie ni tratar de hacer protecciones porque este es cercano a mí o a otra persona”, añadió.

Finalmente, el jefe de Estado aseveró que “quienes estén involucrados en actos de fraude al fisco o conflictos de intereses tienen que responder ante la justicia. Y en los casos donde haya responsabilidad política, yo personalmente voy a hacer valer esa responsabilidad política”.

“Y creo que es como hemos actuado hasta el momento desde el Estado y como quiero que sigamos actuando, anticipándonos a las investigaciones que hayan, pero colaborando”, sentenció.

Te podría interesar: