Pdte. Boric descartó “telefonazo” a Fiscalía y respondió a Carter: “En esa pelea no estoy interesado”

Luego que el Ministerio Público anunciara un sumario administrativo por la demolición de “narco casas” en La Florida, el alcalde Rodolfo Carter apuntó contra el gobierno y deslizó un supuesto “telefonazo” como causa detrás de lo determinado por la Fiscalía. Al respecto, el presidente Gabriel Boric declaró que “eso es absolutamente falso, la Fiscalía es un ente autónomo. No ha habido ningún llamado por parte del gobierno. Estoy preocupado como gobierno de luchar contra la delincuencia y el narcotráfico, no contra alcaldes. Así que en esa pelea no estoy interesado“.