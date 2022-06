Pdte. Boric por eventual estallido social: “Yo no digo esto a mí no me pasará, sería una arrogancia”

El presidente Gabriel Boric participó de una entrevista con radios regionales durante la mañana de este jueves, donde profundizó algunos de los anuncios que realizó durante su primera Cuenta Pública, pero también contestó una consulta sobre el descontento de la ciudanía y si eso podría derivar en un eventual nuevo estallido social.

“El descontento podría volver a la calle, ¿se ha puesto en ese escenario de que se genera una situación similar a la de octubre de 2019?”, le preguntaron al mandatario, quien comenzó diciendo que “uno como presidente de la República tiene que ponerse en todos los escenarios y no soy de aquellos que dicen esto no me va a a pasar a mí“.

Es por lo anterior, explicó, que “estamos trabajando para que el malestar no solo pueda ser contenido, sino que la gente sienta que estamos haciendo todos los esfuerzos para mejorar sus condiciones materiales de vida”.

“El estallido social de lo que habla, más allá de estar a favor o en contra, es de una fractura en la sociedad chilena producida por una profunda desigualdad y por la falta de acceso a derechos en igualdad de condiciones. Por eso las reformas estructurales que hemos propuesto en materia de seguridad social”, reflexionó el jefe de Estado.

Asimismo, declaró que “en ningún caso soy un presidente que se las sepa todas y una de las cosas que me preocupo permanentemente es de escuchar y conversar con la gente, y a veces eso me lo critican por estar en una exposición inminente al daño”.

Pese a esto, aseveró que “creo que vale la pena exponerse a esas cosas y escuchar las críticas, incluso sean cuestiones que pueden ser más complicadas”, en relación a que en su visita a la Región de Coquimbo, en abril, un hombre le lanzó una piedra que impactó a Matías Meza-Lopehandía, uno de sus principales asesores.

“Yo no digo esto a mí no me pasará, porque creo que eso sería una arrogancia. Espero que no lleguemos a una situación como esa”, concluyó.