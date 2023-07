Pdte. Boric encaró polémica por juez Garzón y destacó “opinión sobre Chile” tras cumbre Celac-UE

Luego de la cumbre Celac-UE, el presidente Gabriel Boric realizó una evaluación en la que destacó que “hay mucho interés y reconocimiento por parte de los países europeos respecto a la solidez del nuestro, a la fortaleza de nuestras instituciones y una buena evaluación de la política macroeconómica que hemos seguido como gobierno (…) me voy muy contento respecto de la opinión de Chile en el extranjero y de las oportunidades que se abren para inversionistas”. “También le planteé a los líderes europeos la importancia que tiene para nosotros el acuerdo marco avanzado que terminamos de negociar con la UE este año y que esperamos que pueda firmarse a fines de 2023“, expuso. Finalmente se refirió a la polémica tras la entrega de una medalla de conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado al juez Baltasar Garzón, y argumentó que “el reconocimiento es producto del trabajo que ha hecho en contra de la impunidad en materia global y en particular el caso del juicio a Pinochet, y no por otras gestiones que haya realizado como jurista”.