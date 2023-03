Pdte. Boric insiste en que gobierno patrocina la Ley Naín y llama a evitar “dimes y diretes” en el mundo político

El presidente Gabriel Boric hizo un nuevo llamado al mundo político tras haber participado este martes en el responso de la carabinera Rita Olivares, suboficial mayor asesinada el pasado fin de semana tras acudir a un operativo en Quilpué.

El mandatario afirmó que espera que todos “trabajemos unidos para que esto no siga pasando”, agregando que en Chile “tenemos una delincuencia distinta de la que teníamos hace años, por lo tanto, nuestras estrategias deben ser distintas y llevadas adelante en unidad”.

“Como he reiterado estos últimos días, no sirven las guerras de trincheras ni dimes y diretes entre nosotros. Si no estamos todos unidos: Alcaldes, parlamentarios y gobernadores de todos los sectores políticos para enfrentar la delincuencia, los delincuentes son los que van a celebrar”, añadió.

Patrocinio de Ley Naín

En ese contexto, el jefe de Estado insistió en el que el gobierno está patrocinando la Ley Naín, proyecto que se fusionó con la Ley Retamal y que, entre otras medidas, establece la pena de presidio perpetuo calificado para el delito de homicidio de carabinero.

Adicionalmente, dijo estar satisfecho con la aprobación de la Cámara de Diputadas y Diputados a la iniciativa que aumentan las penas para dos tipificaciones del secuestro, la que ahora será analizada por el Senado.

Por último, Boric recalcó que actualmente “Carabineros y la sociedad chilena se enfrentan a una amenaza que es mucho mayor de la que conocíamos y, por lo tanto, tienen que contar con todo nuestro respaldo”.

“Eso refiere a las herramientas y presupuesto con el que cuentan, como también a una legislación que, ateniéndose a los Derechos Humanos, sea una que en ningún caso los prive de defenderse frente a los delincuentes”.