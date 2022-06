Pdte. Boric: “No vamos a tolerar que grupos, de izquierda o derecha, traten de poner agenda con violencia”

En una actividad de la Cámara de la Construcción, el presidente Gabriel Boric se refirió este viernes a los hechos de violencia que se han producido en las regiones del Biobío y La Araucanía.

Ante esto, el mandatario -que realizó su primera Cuenta Pública el miércoles- comentó en esta instancia, en el marco de la semana de la construcción, que “las diferentes violencias que han azotado a nuestro país es algo que no podemos tolerar. Debemos entender de dónde proviene, pero no la podemos tolerar”.

“Como presidente tengo el deber de ejercer todas las facultades que me correspondan para hacer valer el Estado de Derecho y eso es válido para todo el territorio nacional”, añadió.

Junto a esto, agregó que “quiero agradecer la labor que están cumpliendo las Fuerzas Armadas hoy allá, sé que es sacrificado, es difícil que les pidamos que participen del Estado de Emergencia que tuvimos que decretar”.

Finalmente, reiteró que “la violencia no es el camino, no vamos a tolerar que algunos grupos sean de izquierda o derecha, azules o rojos, de centro, me de lo mismo, traten de poner su agenda por la violencia“.