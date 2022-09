Pdte. Boric y plebiscito: “No crean que el que se haya rechazado signifique un rechazo a los cambios en Chile”

El presidente Gabriel Boric encabezó este domingo en La Moneda un acto en conmemoración por los 49 años del Golpe de Estado. En la instancia, el mandatario se refirió a los resultados del plebiscito de salida, indicando que “los resultados del plebiscito no son apropiables por nadie”. “No crean que el que se haya rechazado signifique un rechazo a los cambios en Chile. No cambiar no es una opción”, añadió. “Estoy seguro que durante nuestro periodo tendremos una Constitución de la cual todos podamos sentirnos orgullosos”, cerró.