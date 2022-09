Pdte. Boric tras su primer Te Deum Ecuménico: “Damos frutos solamente cuando estamos unidos a Chile”

A eso de las 11:00 de la mañana, el presidente Gabriel Boric llegó en el tradicional Ford Galaxy hasta la Catedral Metropolitana de Santiago para participar de su primer Te Deum Ecuménico como la máxima autoridad del país.

La ceremonia, encabezada por el arzobispo de Santiago, el cardenal Celestino Aós, contó con la presencia de ministros, presidentes de partidos, autoridades comunales y diversos líderes religiosos.

Previo a la ceremonia, en tanto, no se realizó la foto oficial del Presidente con su gabinete. Esto porque, según explicó la titular de Interior, se tomó la imagen en el cambio de gabinete que se realizó el pasado 6 de septiembre.

Marcada por un tono conciliador y con enfáticos llamados a la unidad, el arzobispo se dirigió en varias oportunidades a las autoridades que se encontraban presentes. “Estas fiestas nos comprometen a aumentar la libertad, porque hoy estamos tentados a esclavitudes ideológicas y sociales; el mal siempre esclaviza y tiene muchas formas”, fueron parte de sus declaraciones.

“La violencia no construye, los violentos no hacen presente ni futuro para Chile, no construyen los corruptos”, agregó.

El presidente de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, obispo Edmundo Zenteno Céspedes, por otro lado, abogó por el diálogo entre los chilenos para buscar soluciones al país.

“Es necesario cruzar la calle, conversar no como adversarios, somos hermanos chilenos”, sostuvo, agregando que “el país reclama soluciones y las soluciones no están solamente en un lado, están en todos los lados, tenemos que cambiar este espíritu y forma de sentirnos adversarios o enemigos”.

Terminada la ceremonia, el presidente Boric aseguró que “Hay una reflexión importante y es que damos frutos solamente cuando estamos unidos a Chile y para estar unidos, lo primero es respetar las opiniones de quienes piensan distinto“.

Mientras que el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, aseguró en el frontis de la Catedral que “hay un llamado relevante que hay que destacar porque los asuntos públicos nos deben interesar a todos”.

En tanto, el presidente de la Cámara Baja, Raúl Soto, aseguró que las reflexiones de la ceremonia fueron un “llamado pertinente de la Iglesia Católica a la reconciliación en un momento de mucha fragilidad social y confrontación y violencia, es necesario un llamado al diálogo”.

Finalmente, una de las curiosidades de la jornada, fue que la mayoría de los ministros llegaron en bus hasta el recinto de Plaza de Armas, entre ellos, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, ministra de la Mujer, Antonia Orellana, ministra Secretaria General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, ministro de Hacienda, Mario Marcel y el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

Este último celebró la vía de transporte por ser una alternativa sustentable. “Cuando muchos deben llegar al mismo lugar al mismo tiempo, lo más efectivo son los modos de transporte como el bus, el tren, la bici o la caminata”, relató en Twitter.