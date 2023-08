Pdte. Boric tras tercer cambio de gabinete: “Ha costado cuajar, pero es hora de dejar eso atrás”

Este miércoles se vivió el tercer cambio de gabinete en el gobierno del presidente Gabriel Boric, registrándose cambios en 5 ministerios -Educación, Bienes Nacionales, Minería, Desarrollo Social y Culturas-. Además de agradecer el trabajo de los secretarios de Estado salientes, hizo un llamado a los que ingresan para “avanzar hacia un Estado y una sociedad más justa”. Por otro lado, el jefe de Estado hizo referencia a las condiciones de Chile Vamos para dialogar previo a la renuncia de Jackson, asegurando que “día a día esta conducta nos distancia de la posibilidad de mejorar sustantivamente la calidad de vida de las personas”. “(A las personas) no les interesa nuestras peleas. Chile no nos va a perdonar si no somos capaces de avanzar en soluciones donde están los diagnósticos hace años”, continuó. Fue así como el mandatario hizo énfasis en avanzar en la reforma de pensiones, listas de espera, salud mental, pacto fiscal y seguridad. “Ha costado cuajar (…) las declaraciones desafortunadas han mermado la confianza, pero es hora de dejar eso atrás y avanzar con mayor cohesión y unidad política”, cerró.