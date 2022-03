Durante la noche de este lunes 14 de marzo, el presidente de la República, Gabriel Boric, realizó su primera entrevista en profundidad en televisión, en la cual tuvo palabras para comentar sobre su rol como mandatario, abordando algunas curiosidades del cambio de mando llevado a cabo el pasado 11 de marzo.

Al ser consultado por la inesperada vuelta que dio el jefe de Estado en el momento previo en el cual el ex presidente Sebastián Piñera debía entregar la banda presidencial, aseguró que su acción fue una de sus expresiones por padecer un trastorno obsesivo-compulsivo (TOC).

Incluso, en conversación con Don Francisco, en su programa Las Caras de la Moneda, el mandatario señaló que la situación pasó de dicha manera por tener el trastorno mental “controlado“, agradeciendo además, por haber tenido en su infancia acceso al tratamiento.

Lee también: Irina Karamanos y rol de primera dama: “No me identifico porque no soy ni primera, ni dama”

“Es lo que deseo, y vamos a trabajar muy fuerte en eso con la ministra Begoña Yarza, para que todos tengan acceso a tratamientos en padecimientos vinculados a la salud mental“, precisó el magallánico en primera instancia.

En ese sentido, manifestó que tras haber controlado el trastorno, se naturalizaron en su persona algunos rituales.

“Cuando era chico, en algún momento producto del TOC, decidí que tenía que ponerme en la posición en que había nacido en el mundo. Me di muchas vuelta sobre mi propio eje y después de eso no tengo que dar ninguna vuelta más“, continuó relatando el mandatario.

“Entonces cuando iba entrando al escenario, me tenía que dar una vuelta porque iba a quedar desfasado, pero no me di cuenta, ya que lo hago de manera automática. Es algo extraño pero todos tenemos extrañezas”, sentenció.