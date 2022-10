Pdte. Gabriel Boric asistió a obra de teatro protagonizada por Blanca Lewin: Así reaccionó la actriz

El presidente Gabriel Boric asistió este jueves 20 de octubre al estreno de la obra de teatro He nacido para verte sonreir, dirigida por el actor argentino Paulo Brunetti y protagonizada por Blanca Lewin y Bernabé Madrigal.

En compañía de su pareja Irina Karamanos, el mandatario se instaló en las butacas para disfrutar del espectáculo que aborda el tema de la salud mental.

Según se lee en su sinopsis, la obra escrita por el dramaturgo trasandino Santiago Loza, cuenta la historia de una madre (Lewin) que se despide de su hijo (Madrigal), quien será internado para tratar su trastorno mental.

Luego de la exhibición, la autoridad se acercó al elenco para felicitarlo y tomarse algunas fotografías junto a ellos. “Un Presidente que va al teatro”, reaccionó Blanca Lewin a través de su cuenta de Instagram.

Brunetti en tanto, también celebró el aplaudido estreno en la misma red social. “Amigos, familiares y autoridades acompañándonos en una noche inolvidable. Gracias a todos”, escribió.

No es primera vez que el mandatario asiste al teatro desde que asumió su cargo en marzo pasado. En julio presenció la obra No me digas que al futuro se lo traga la oscuridad, del Colectivo El Pony, en Teatro Sidarte.