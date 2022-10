Pdte. Boric no descarta que Izkia Siches vuelva a integrar el gobierno: “Sé que hizo un gran esfuerzo”

El presidente Gabriel Boric se refirió este viernes al trabajo de ex integrantes de su gobierno, en particular a lo que hizo la otrora ministra del Interior, Izkia Siches, quien dejó el cargo el 6 de septiembre pasado.

El mandatario participó en el foro “El reto social de América Latina” organizado por el diario El País, instancia en la que fue entrevistado por la directora de dicho medio, Pepa Bueno.

Consultado sobre si fue un error poner a sus cercanos en altos cargos del Ejecutivo, el jefe de Estado afirmó que “en absoluto fue un error. Estoy muy orgulloso”.

“Estaba hablando recién con nuestra ex ministra Izkia Siches. Estoy muy orgulloso de haberla considerado”, dijo el jefe de Estado, no descartando que vuelva a reintegrarse al gobierno en un futuro.

“Sé que hizo un gran esfuerzo y no me cabe ninguna duda que tendrá espacios para colaborar en el futuro en el gobierno y no solamente ella, de seguro otras personas que salieron con el cambio de gabinete”, agregó.

Boric añadió que todo esto “es parte de lo ingrato de la política y todos nuestros colaboradores saben que están ahí y que en cualquier momento pueden salir”.