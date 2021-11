El presidente Sebastián Piñera abordó la polémica de las elecciones en Nicaragua, tema que volvió a estar en la palestra tras el apoyo entregado por el Partido Comunista a los comicios del domingo pasado en los que terminó siendo reelecto Daniel Ortega.

En un punto de prensa entregado este viernes, el mandatario llamó a decir “las cosas fuertes y claras: Nicaragua ya no es una democracia. No se respetan los Derechos Humanos. Las elecciones del domingo pasado no cumplieron con ninguno de los principios esenciales de una democracia”.

“No fueron libres, no fueron limpias, transparentes ni justas. Se hicieron con muchos candidatos encarcelados, perseguidos o imposibilitados. En consecuencia, el gobierno de Chile rechaza y no reconoce esas elecciones”, agregó.

Durante esta mañana, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, cuestionó el respaldó del Partido Comunista a los mencionados comicios. Incluso, el actual diputado instó a “retractarse” de la carta difundida este jueves por la noche y que cuenta con la firma de otros partidos de izquierda.

Al respecto, Piñera señaló, sin mencionar a ningún candidato, que “cuando hablamos de principios básicos como la libertad y la democracia y los Derechos Humanos no puede haber dobles estándares”.

“Por eso pido a todas las fuerzas democráticas chilenas que sean consecuentes y que condenen cuando hay violaciones a la libertad, a la democracia o a los Derechos Humanos”, sentenció.