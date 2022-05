“Hablamos de delincuentes, no comerciantes”: Pdte. sindicato Metro condenó agresión a trabajadores

Tras las condenadas agresiones a los 8 trabajadores de la estación de Metro de Ñuñoa, durante el miércoles, Eric Campos, presidente de la Federación de Sindicatos de Metro (Fesimetro), expresó que “es evidente que hay un problema de bandas la interior del Metro” y que “hay un plan de seguridad que está obsoleto y hay un liderazgo en el área de seguridad que no da cuenta de las complejidades”. “Estamos hablando de delincuentes, no comerciantes ambulantes, y esto no se puede hacer en ausencia de Carabineros y requiere mayor coordinación con las policías con el Ministerio del Interior”, agregó, junto con concluir que “no queremos mártires en el Metro” y que ya se “cruzó la raya de la gravedad”.