En medio de peak de virus respiratorios: 92% de las camas UCI pediátricas están ocupadas a nivel nacional

La muerte de una guagua de dos meses producto del virus sincicial encendió las alertas sobre la capacidad que tiene el sistema de salud en medio del peak de virus respiratorios. La lactante necesitaba una cama UCI que no estaba disponible en San Antonio, pero sí en Arica. Lamentablemente, no alcanzó a ser trasladada. Ante esta situación, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, indicó que “la verdad es que el cuadro era muy grave y aunque hubiese habido una posibilidad de traslado, era difícil que sobreviviera”. En tanto, las autoridades anunciaron que incrementarán en un 20% la reconversión de camas y que se están usando las camas UCI de la red privada de salud. Además, se ordenó suspender las cirugías electivas y programadas infantiles no urgentes hasta principios de julio. El 92% de las camas UCI pediátricas están ocupadas a nivel nacional.