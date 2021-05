Pedro Pascal se encuentra en Chile desde hace unas semanas y su arribo fue celebrado en redes sociales, ya que sin duda es uno de los actores más populares del momento, gracias a su trabajo con queridos personajes en series y películas.

En este tiempo en el país, el mandaloriano de la serie The Mandalorian ha realizado algunas actividades, como una íntima entrevista a CHV Noticias. Es en este contexto que la Defensoría de la Niñez compartió este viernes un video donde el actor entrega un especial mensaje.

En el marco del proceso constituyente, el ex Oberyn Martell de Game of Thrones pidió que se escuche a los niños, niñas y adolescentes para que sean parte de la construcción de la nueva Carta Magna.

“La voz de los niños, niñas y adolescentes debe ser considerada en la nueva Constitución”, comienza diciendo el actor conocido también por su rol en Narcos y Wonder Woman 1984.

Y termina el mensaje con “soy Pedro Pascal y yo me sumo a la campaña de la Defensoría de la Niñez. Ellos no sólo son el futuro, también son el presente“.

Tras sus palabras, los otros personajes del video concluyen con la icónica frase de Pascal en The Mandalorian: “This is the way” o, en español, “así es la cosa”.