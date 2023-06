Sin cárcel y una multa: La sentencia de Pedro Sabat tras causas de negociación incompatible

La jornada de este lunes se dio a conocer que el ex alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, condenado por dos delitos de negociación incompatible. Así, el 3º Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago lo sentenció a 61 días de reclusión menor en su grado mínimo y deberá pagar una multa de $675 mil. Esto significa que Sabat no cumplirá pena de cárcel, ni tampoco una reclusión domiciliaria, además tendrá que informar cualquier cambio de domicilio dentro de un año y no podrá ejercer cargos públicos por 2 años y 1 día. El fiscal Felipe Sepúlveda, que lideró la investigación, indicó que durante noviembre de 2013 y septiembre de 2015 el ex jefe comunal había suscrito contratos en representación de la municipalidad de la mano de una tercera persona, que era un socio de su hijo.