Peluquero argentino detalla encuentro con pdte. Boric: “Como si me conociera de toda la vida”

Argentina ha sido el destino del primer viaje internacional realizado por Gabriel Boric como presidente de la República, una instancia en la que evidentemente se reunió con su par trasandino, Alberto Fernández, para abordar temas asociados a las relaciones bilaterales entre países vecinos.

Asimismo, el jefe de Estado también ha querido aprovechar su visita para realizar otras actividades, como comprar libros, e incluso cortarse el pelo. Así lo dio a conocer el profesional de nombre Walter, de Salón Rojo, quien atendió al mandatario en el segundo día de su viaje luego que éste solicitara un peluquero o peluquera para arreglar su cabello.

Quien lo atendió entregó detalles de dicho encuentro en el programa Lanata sin filtro de Radio Mitre, asegurando que la relación entre ambos fue muy cercana y cordial.

El peluquero, quien también suele atender al periodista Jorge Lanata, relató que “me citaron para las 7 de la mañana” y que “cuando me entero que le voy a cortar el pelo a un presidente, a la hora de elegir ropa elegí algo que tapara todos mis tatuajes, para darle un poco de formalidad al asunto”.

Sin embargo, a la llegada del presidente Boric, “me encuentro con una persona que llega muy descontracturada, con un grupo de personas no muy grande, venía en saco y sin corbata. Me atiende una persona como si me conociera de toda la vida“.

Pero eso no es todo, porque “para mi asombro, cuando se saca el saco y se arremanga los brazos, estaba todo tatuado como yo“, continuó.

Fue en ese contexto que el mandatario le pidió a Walter que mostrara sus propios tatuajes, algo que no pudo hacer debido a la ropa que usaba para precisamente esconderlos.

Revisa una imagen de ambos a continuación: