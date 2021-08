El ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo se defendió de las acusaciones que lo vinculan con un financiamiento ilegal de parte de la empresa Soquimich.

Hace algunos días, se dio a conocer la información de que la Fiscalía Regional de Valparaíso decidió no perseverar en los 34 involucrados en el caso, donde el Ministerio Público acusó falta de querellas por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Ante esto, el ex secretario de Estado aclaró que “esta fue una decisión de la Fiscalía de hace muchos meses. Creo que esto fue en los primeros días de abril, no es nada nuevo”.

Consultado sobre si hay intereses políticos debido a que la noticia se supo cuatro meses después, Peñailillo apuntó a que “no me cabe ninguna duda (de que sí). Hay intereses políticos en destruir mi imagen y de generar ante la opinión pública una cosa que yo he dicho desde las primeras entrevistas que he dado desde que llegué a Chile”.

“Si hay algo muy claro y siempre lo he tenido presente en mi vida, es que jamás le pedí plata a SQM ni por fines personales, ni por fines políticos. Jamás trabajé para esa empresa”, declaró a ADN Radio.

“Esos son trabajos profesionales en otra empresa. Insinuar de que yo haya tenido un vínculo con SQM es absolutamente falso y calumnioso. Son seis años de investigación en el cual siempre colaboré, siempre participé y fui a las dos o tres declaraciones que se me hicieron. Nunca pedí un sobreseimiento o nada por el estilo, dejé que la justicia hiciera su trabajo en tantos años y ellos mismos decidieron no perseverar”, agregó.

Además, abordó su posible candidatura al Senado para las próximas elecciones parlamentarias, pese a que la presidenta electa del PPD, Natalia Piergentili, afirmó que no permitirá “tener candidatos que hayan estado involucrados en financiamiento ilegal de la política”

Al respecto, Peñailillo indicó que “no sé el despelote que hay en el PPD y no me puedo hacer cargo. Yo renuncié al PPD mucho antes de llegar a Chile. Llegué a principios de este año (desde Estados Unidos) y había renunciado mucho rato antes. No me he inscrito en ninguna instancia del PPD como candidato o precandidato al parlamento”.

“Toda la decisión que yo tome respecto al parlamento la voy a tomar en mi región y la voy a tomar con la gente de allá que yo estimo, quiero y ha trabajo por tantos años. Hubo personas del PPD que me ofrecieron la posibilidad de ir por el PPD, pero como independiente”, aclaró.

Posteriormente, volvió a ser enfático en que “nunca crucé la línea en dos situaciones bien importantes que se comentan: Nunca le fui a pedir plata a la red SQM, nunca golpeé la puerta de SQM como lo hicieron muchos políticos en Chile, jamás. Si alguien dice eso, que vaya y lo demuestre donde quiera. Menos trabajé para SQM, como muchos lo insinúan”.

“Fui el primero en defender la independencia de las instituciones. En mi calidad de ministro del Interior, el 15 de diciembre del 2014, con el equipo que yo coordinaba, fue el equipo político el que presentó el proyecto de ley para terminar con todo financiamiento reservado de cualquier empresa”, cerró.