El Frente Amplio uruguayo es una de las fuerzas políticas que motivó la formación del conglomerado chileno del mismo nombre. Uno de sus icónicos integrantes y ex presidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, sostuvo una intensa conversación telemática con Gabriel Boric, candidato del pacto Apruebo Dignidad a la presidencia de nuestro país.

En primera instancia, el ex mandatario reflexionó sobre el futuro de la izquierda latinoamericana: “El conservar la unidad no quiere decir que tengamos coincidencia absoluta, quiere decir que tenemos capacidad de negociar y sacar términos medios. Andamos más lento, pero duramos más en el tiempo”.

“Los pueblos no apuestan a los testimonios, apuestan a cosas que les puedan incidir para cambiar la realidad. Y si nosotros somos un conjunto de fracciones testimoniales en realidad no logramos pesar en el curso real de los acontecimientos ni en el devenir de carácter político”, indicó.

Asimismo, recalcó que “seguramente que la transacción para mantener la unidad te quita velocidad y profundidad como algunos quieren, pero ganas perdurabilidad en el tiempo”.

Mujica añadió que el proceso es una “batalla de largo plazo, intergeneracional, y hay que cultivar y crear una mística para los que vienen atrás de nosotros. Che Guevara puede haber alguno, pero no hay una multitud de Che Guevara y si no tenemos multitud, no pesamos (…). Si no juntamos fuerza, no pesamos, hermano”.

Por otro lado, en materia de gestión gubernamental, el ex jefe de Estado criticó al modelo basado en la subsidiariedad, mencionando que “eso de no construir bienes públicos tiende a polarizar la riqueza en una forma intolerable en la sociedad y los números en la economía pueden andar muy lindos, pero la gente vive mal. ¿Por qué? Porque le piden al mercado que solucione cosas que el mercado no está hecho para solucionarlas”.

“Hay que construir bienes públicos para mitigar la cola que se nos va formando y ese papel lo tiene que cumplir el Estado”, aseveró.

Del mismo modo, y en relación con un eventual primer gobierno del FA chileno, Mujica advirtió a Boric que perdieron la última elección porque “el gobierno nos chupó la fuerza política (…) abandonamos demasiado la calle y sobre todo no le dimos la importancia que tiene al interior del país. No la ganaron ellos, la perdimos nosotros”.