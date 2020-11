Pablo Longueira anunció durante este jueves que el renunciado ministro del Interior, Víctor Pérez, tomará su puesto como candidato a presidir la mesa directiva de la UDI.

A través de un comunicado enviado a los militantes del partido oficialista, el ex ministro que enfrenta una acusación por cohecho y delitos tributarios en el marco del caso SQM reiteró que fue víctima de “una oscura maniobra de última hora” con la que “se ha buscado impedir mi postulación a la presidencia de la UDI”.

“El próximo año enfrentaremos los desafíos más importantes desde nuestra fundación, que definirán el destino de Chile para las próximas décadas. No me pude restar. El más profundo sentido del deber me hizo volver y ponerme a disposición de todos ustedes”, comentó Longueira.

En la misma línea, detalló que “dado que había renovación de directiva, estimé que debía competir para presidirla y, también, ser convencional en el distrito más adverso a nuestras ideas”.

Lee también: Servel inhabilita a Pablo Longueira para votar y ser candidato a la presidencia de la UDI

Sin embargo, esta mañana el Servicio Electoral de Chile (Servel) inhabilitó su derecho a sufragio en las próximas primarias para gobernadores del 29 de noviembre, por lo que tampoco podrá ser candidato a la presidencia de la UDI ni ser parte de la Convención Constitucional.

Es por lo anterior que Longueira explicó que “esta mañana nos juntamos todos los miembros de mi directiva y acordamos solicitarle a Víctor Pérez que me reemplace. Me he reunido con él y con profunda alegría les puedo informar que ha aceptado“.

“Víctor se lo merece y el equipo que lo acompañará también. ¡Volveremos a Sorprender! La UDI no la destruyeron nuestros adversarios de izquierda cuando nos asesinaron a Simón y a Jaime, menos lo harán con esta oscura maniobra“, concluyó.

Según dijo Longueira, este viernes se vence el plazo para presentar patrocinios a la candidatura interna de la UDI, para la que se necesitan 430, pero dijo que su meta es alcanzar 4.300.

Víctor Pérez renunció el 3 de noviembre al cargo en el gobierno, luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara la acusación constitucional en su contra, la que posteriormente fue desestimada por el Senado.

Lee la declaración completa acá: