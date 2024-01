“Andaba en cosas raras”: El perfil de Andrés Sutar, único imputado por la muerte de influencer Javiera Jiménez

Andrés Sutar es el único detenido e imputado por la muerte de la joven influencer Javiera Jiménez (23), cuya desaparición llegó a su fin a más de un año y medio de búsqueda. Un caso que se perfila como un crimen premeditado y que tiene misterios por resolver.

Fue el pasado 12 de enero cuando se concretó el hallazgo del cuerpo de Javiera en una zona desértica de la ruta B-400, destapando así el homicidio que mantiene como principal sospechoso a Sutar. Un hombre que fue descrito por una de las mejores amigas de Javiera, Yesenia González, y que además contaba con antecedentes delictuales.

¿Quién es Andrés Sutar?

Andrés Sutar (26) conoció a Javiera cuando ella trabajaba como anfitriona en un restobar de Antofagasta en febrero de 2022.

A partir de entonces, y por un periodo aproximado de seis meses, ambos mantuvieron una relación que siempre causó suspicacias en Yesenia.

Según describió la amiga de Javiera a CHV Noticias, apenas conoció a este sujeto “me dio la impresión que era un tipo que andaba en cosas raras, como delincuente”.

“Este tipo, desde que yo lo conocí, siempre estaba drogado, no había día que no se drogara”, complementó la joven.

Asimismo, sostuvo que “no sé si él trataba de disimular delante de la gente, pero yo nunca vi una actitud de pelea fuertes entre ellos“. Y lo cierto es que Javiera, de acuerdo con su círculo cercano, nunca reveló agresiones o violencia por parte de Sutar en su contra.

Antecedentes delictuales

Pero junto a lo anterior, este hombre oriundo de Calama que no cuenta con profesión ni oficio, tenía un prontuario delictual por el que también fue formalizado en esta instancia. De hecho, la PDI informó que Sutar tiene detenciones por lesiones graves.

Dentro de sus delitos de mayor connotación, está el realizado en mayo de 2022 -tres meses antes de la desaparición y muerte de Javiera-, cuando este hombre fue parte de un robo de cobre desde un tren de la empresa Ferrocarriles Antofagasta Bolivia.

De acuerdo con la investigación, cuando él cometió el robo de cobre, le avisó vía mensaje a Javiera para comentarle lo que había hecho.

Al respecto, la madre de Javiera, Gladys Galleguillos, comentó que “ella sabía toda la parte delictual de él y yo creo que ella nunca me quiso contar para que no supiera, porque sabe que soy apegada a la ley y lo iba a denunciar. O ella tenía miedo, él la amenazaba… pero ella ya no quería estar más con él”.

Actualmente, y luego de haber sido detenido en Santa Cruz, Bolivia, Sutar se mantiene en prisión preventiva mientras dure el plazo de investigación estipulado en 60 días por la causa del robo de cobre, y en 90 días por el homicidio de la Javiera.

Síguenos en