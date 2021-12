Duros términos ocupó el periodista de CNN en Español Andrés Oppenheimer, quien criticó al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, por no aceptar una entrevista.

El influyente comunicador argentino y radicado en Estados Unidos, fue el que entrevistó a José Antonio Kast, la que podrá ser vista este domingo por la noche en dicho canal.

Sin embargo, Oppenheimer aseguró sentirse “frustrado” por la ausencia del actual diputado. “Me frustra porque no me parece muy justo hacerle preguntas difíciles al candidato que acepta ser entrevistado y no al candidato que no acepta”.

En ese sentido, el periodista enfatizó en que “me hubiera gustado preguntarle a Boric por sus anteriores declaraciones de apoyo a la dictadura de Venezuela, que ahora ha echado atrás”.

“Me gustaría preguntarle cómo haría si gana para que el apoyo que recibe del Partido Comunista no ahuyente las inversiones, provoque una fuga de capitales y aumente la pobreza. Y muchas otras cosas más”, agregó.

Luego, sentenció que “ojalá Boric no se esconda y venga también a nuestro programa”.

En cuanto a Kast, el comunicador trasandino anticipó que le consultó al republicano por las comparaciones que se le hacen con Donald Trump y Jair Bolsonaro, además de que entregue un motivo de por qué no se reunió con autoridades cercanas al actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden.