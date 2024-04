Periodista de Contigo en la Mañana fue agredido en vivo con un trozo de pan en Renca

El periodista de Contigo en la Mañana, Luis Ugalde, protagonizó un tenso momento durante una fiscalización en Renca, donde fue agredido e insultado por un hombre.

El notero del matinal de Chilevisión estaba cubriendo los detalles de un estricto operativo vehicular en la comuna y, justo cuando estaba conversando con Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, su despacho fue interrumpido.

“Si no llega la tele no trabajan”, gritó una mujer, interrumpiendo el despacho de Ugalde. Posteriormente, el profesional fue agredido por un sujeto que estaba al costado comiendo un un carrito de comida y que se acercó para tirarle un pedazo de pan e increparlo.

La agresión que sufrió periodista de Contigo en la Mañana

“¿Por qué me tiraste un pedazo de pan si yo no te hice nada?”, preguntó con molestia Luis Ugalde.

El hombre se acercó en tono amenazante al periodista y en repetidas ocasiones le aseguró que “te voy a pegar”.

En medio del revuelo, Julio César Rodríguez puso paños fríos a la situación y simpatizó con el notero de Contigo en la Mañana, quien luego explicó lo sucedido y pidió perdón por su reacción.

“Estábamos comentando la fiscalización y llega el muchacho y me tira un pedazo de pan y yo le digo que ‘¿por qué me tira el pan? Yo estoy haciendo mi trabajo’. Puede estar en contra de mi pega, no sé”, declaró.

Finalmente, a modo de reflexión agregó que “no tiene por qué tirarme un pedazo de pan. Además que es bastante humillante por lo demás, entonces por eso les pido disculpas por mi reacción”.

Síguenos en