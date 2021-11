Una familia está desesperada luego de que su perro de apoyo emocional fue robado en su propia casa.

El hecho ocurrió en Cerro Navia, donde un pequeño bulldog inglés de cuatro meses de vida fue sustraído desde el jardín a través de la reja, situación que quedó registrada por la cámara de seguridad.

En el video se puede ver cómo dos sujetos sacan al animal, salen corriendo y se escapan del lugar en bicicleta.

El pequeño animal llamado Thor es parte fundamental para la familia que actualmente se está viendo afectada con su pérdida debido a que es un apoyo emocional para uno de los hijos, Diego, quien sufre de depresión.

De acuerdo a lo que comentó el padre del joven a CHV Noticias, “mi hijo ya ni duerme, yo ando por la mismas porque yo no lo considero una mascota, yo lo considero una persona más de la familia, es como que me hubieran llevado un hijo”. “Destruyeron a la familia”, agregó

Diego, por su parte, dijo que “yo estaba en la casa de una amigo y mi papá me llamó y me dice ‘hijo, nos robaron a Thor’… estaba con mi mejor amigo y ahí yo rompí en llanto, estuve como tres horas llorando, nada me calmaba. Era todo para mí el Thor”.

Por ahora, la familia ya inició una campaña para buscar al cachorro y poder recuperarlo.