Una persona ciega cayó en un agujero que no estaba debidamente señalizado. El accidente dejó al hombre con diversas lesiones en su cuerpo; se enterró un palo en la ingle y quedó con varios hematomas. El ducto después de días sigue sin taparse, constituyendo una verdadera trampa y un alto peligro para quienes transitan por ahí. Esto ocurre porque la gente se roba las tapas y lamentablemente esta situación no es tan inusual. En lo que va del 2022, el municipio de Concepción ya ha tenido que reponer 23 tapas de este tipo. Sin embargo, mientras la fabrican para poder volver a colocarla en su posición, nadie se hace cargo del riesgo; solo en algunos puntos se pone una barrera de contención plástica. El Presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile aseguró que “es la empresa quien debe responder de forma inmediata. Los municipios de todas formas pueden ser demandados si no han fiscalizado de forma correcta”.