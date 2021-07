Durante la sesión de este martes, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, hizo un llamado a los constituyentes a “no permitir que marquen la convención negativamente”.

“Es fundamental que ustedes den cuenta que estamos trabajando, que no somos flojos, que no estamos malgastando los dineros”, manifestó, tras las críticas del gobierno al manejo del presupuesto.

Asimismo, expresó sus disculpas por lo que calificó como “condiciones precarias”. “Todavía no tenemos ni siquiera un lugar donde comer, que es lo básico que tenemos que tener garantizado, y por qué ocurre, porque no alcanzamos abasto, porque estamos solucionado de manera paralela bastantes cosas a la vez”, dijo en la instancia.

Lee también: Miguel Ángel Aguilera ya está en la cárcel: Ex alcalde de San Ramón cumple prisión preventiva en penal Santiago 1

Tras sus dichos, en las redes sociales se posicionó como tendencia el #DestituciónDeElisaLoncon, con el que usuarios piden a la académica que deje su cargo en el órgano constituyente.

Una de las personas que adhirió fue el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien aseguró que “la Convención Constitucional lleva 23 días de funcionamiento y no ha hecho absolutamente nada. Al país le cuesta miles de millones de pesos financiarla. La presidencia no puede ser meramente decorativa. Si Elisa Loncon y la izquierda no hacen la pega, es mejor que se vayan”.

La Convención Constitucional lleva 23 días de funcionamiento y no ha hecho absolutamente nada. Al país le cuesta miles de millones de pesos financiarla. La Presidencia no puede ser meramente decorativa. Si Elisa Loncon y la izquierda no hacen la pega, es mejor que se vayan. — José Antonio Kast 🇨🇱 (@joseantoniokast) July 27, 2021

En defensa de Loncon salieron distintas figuras, entre ellas, el ex candidato presidencial Daniel Jadue (PC), quien afirmó que “la campaña de desprestigio contra la convención constituyente está desatada. Quienes no tienen los votos ni los argumentos solo les queda la mentira. A estar atentxs, ya que algunos sectores no les conviene la democracia y la construcción de un país justo decidido por las mayorías”.

La campaña de desprestigio contra la convención constituyente está desatada. Quienes no tienen los votos ni los argumentos solo les queda la mentira. A estar atentxs ya que algunos sectores no les conviene la democracia y la construcción de un país justo decidido por las mayorías — Daniel Jadue (@danieljadue) July 27, 2021

Por su parte, la secretaria relatora del Tricel, Carmen Gloria Valladares, quien estuvo a cargo de conducir la ceremonia de instalación de la Convención Constitucional, entregó su apoyo a la presidenta de la instancia y señaló que “ella aporta con su visión plurinacional, plurinacionalismos e indigenismo, que es lo que necesita cualquier país exitoso”.

Todo mi apoyo a Elisa Loncon, y no apoyo en ninguna forma su destitución, ella aporta con su visión plurinacional, plurinacionalismos e indigenismo que es lo que necesita cualquier país exitoso — Carmen Gloria Valladares (@Carmengballa) July 27, 2021

En tanto, la constituyente Jeniffer Mella entregó su respaldo a Loncon e indicó que es un “orgullo de presidenta”.