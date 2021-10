Luego de una solicitud de la diputada Marcela Hernando, la Contraloría General de la República desarrolló una investigación para analizar las posibles irregularidades con respecto al arriendo de ventiladores mecánicos a establecimientos de salud privados en el contexto de la pandemia provocada por el COVID-19.

La entidad detectó la entrega de los artefactos sin la realización de contratos con las clínicas privadas, sumando un total de 432 millones de pesos, monto el cual el Estado perdería al no cobrar el arriendo correspondiente.

Para Hernando, el documento revela una serie de irregularidades en la subsecretaría de Redes Asistenciales, “mientras el responsable era el señor (Arturo) Zúñiga, quien hoy es constituyente”.

La parlamentaria criticó que el ex subsecretario participe y opine en la Convención Constitucional “cuando debería estar dando explicaciones de todas las irregularidades que se cometieron con los ventiladores”.

Finalmente indicó que se tendrá que hacer un juicio de cuentas en el Ministerio respecto de los recursos que hoy no se sabe dónde están, cuyos valores aún no han vuelto al Ministerio.

"Yo me pregunto realmente si es que él debería estar allí dando opiniones, cuando debería estar dando explicaciones, respecto de toda la irregularidades que se cometieron con los ventiladores", dijo la doctora Hernando, respecto a Informe de @Contraloriacl

El detalle del arriendo de los ventiladores

Según el informe de la CGR al que accedió CHV Noticias, uno de los servicios asistenciales con cifras más elevadas fue el Metropolitano Oriente, lugar donde se entregaron ventiladores equivalentes a 187 millones de pesos.

Por su parte, Clínica Las Condes tiene una deuda de 41 millones de pesos, sin embargo, ninguno de los artefactos habría sido utilizado y se mantuvieron almacenados.

Desde el sector oriente, aparece en el registro la Clínica Indisa, con más de 12 millones de pesos en deuda, Nueva Clínica Cordillera, con 36 millones de pesos, Clínica Santa María con 31 millones de pesos, Fundación Arturo López Pérez con 24 millones de pesos, Hospital Clínico de la Universidad de Los Andes con 32 millones de pesos y la Clínica San Carlos de Apoquindo con 11 millones de pesos.

Por otra parte, otros de los centros de salud que tienen cifras elevadas de deuda es el Hospital Clínico de la Universidad Católica con 64 millones de pesos y la Red Salud Bicentenario con 47 millones de pesos.

La lista por su parte, también incluye a la Clínica Sanatorio Alemán con 6 millones de pesos en deuda, la Clínica Isamédica con 9 millones de pesos, el Hospital Parroquial de San Bernardo con 10 millones de pesos, la Clínica Dávila con 23 millones de pesos, la Clínica BUPA Santiago con $33 millones de pesos, la Clínica Vespucio con 24 millones de pesos, la Mutual de Seguridad con 7 millones de pesos y el Hospital del Profesor con 23 millones de pesos.

Finalmente consignar que con un total de 17 clínicas privadas la CGR calculó 432 millones de pesos no cobrados a los privados, sin embargo, según se informó, los centros de salud podrían descontar la mitad de la deuda por algunos ventiladores devueltos o no utilizados, lo que quedaría en una deuda de 221 millones de pesos.

La CGR estableció un plazo de 30 días desde que se emitió el informe para que desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales puedan actualizar el cálculo de los ingresos que no fueron percibidos por el sistema y puedan acoger las acciones necesarias para que puedan recaudar los dineros pendientes por los arriendos de los ventiladores.

Revisa el completo informe aquí

Piden su salida de la Convención Constitucional

El diputado socialista, Juan Luis Castro, emplazó al ex subsecretario de Redes Asistenciales y hoy integrante de la Convención Constitucional, Arturo Zúñiga, a abandonar su actual cargo a raíz del informe de Contraloría.

A juicio del diputado Castro, “no es aceptable que ahora nos enteremos que el anterior Subsecretario de Redes, no cobró esta suma de dinero. Yo me pregunto, ¿cuál es entonces la queja del recorte de recursos? Si ni ellos cobraron, más bien condonaron o hacían la vista gorda frente a esos arriendos de equipos de alta sofisticación, que muchos no se usaron por desperfecto”.

El miembro de la Comisión de Salud de la Cámara afirmó que “está claro que aquí existe un doble estándar y una persona como el ex subsecretario de Redes Asistenciales hoy no puede estar formando parte de la Asamblea Constituyente, pontificando sobre el futuro de la Constitución y paralelamente, teniendo que dar explicaciones, que las debe dar, sobre su gestión en el Ministerio de Salud. Primero, por las residencias sanitarias y ahora, por el no cobro millonario de ventiladores mecánicos entregados en arriendo a clínicas privadas, pero que nunca se hizo efectivo”.

El diputado Castro preguntó: “¿Dónde está el corazón de Arturo Zúñiga? ¿Con la gente o con los privados?. Aquí, hay un botón de muestra que grafica dónde están sus intereses. Es por ello, que en la Comisión de Salud de la Cámara, exigiremos respuestas concretas y una exhaustiva fiscalización, a partir de este informe de Contraloría, que me parece muy delicado y grave, sobre la actuación del ex subsecretario de Redes y hoy constituyente”, concluyó.