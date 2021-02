Hasta la Oficina de Partes del Palacio de La Moneda llegó este jueves el Colegio de Profesores con una carta en la que piden la renuncia del ministro de Economía, Lucas Palacios.

La solicitud nace tras el episodio protagonizado por el secretario de Estado esta semana, cuando dijo que “llama tanto la atención que uno ve que el Colegio de Profesores lo único que busca son argumentos para no trabajar“. Es “un caso único en el mundo”, agregó.

Aunque posteriormente el ministro dijo que no pretendía referirse a todos los docentes, sino específicamente al presidente del gremio, desde el magisterio insistieron en su molestia.

“Nos parece que las palabras del ministro Palacios son inaceptables, atentan contra la honra del profesorado y es por ello que el día de hoy estamos exigiendo como Colegio de Profesorasy y Profesores de Chile la renuncia de este ministro”, dijo el presidente del gremio, Carlos Díaz, desde el palacio de Gobierno.

“No es posible que un ministro de Estado que ostenta este cargo se refiera de esta forma no sólo a los profesores de Chile, sino a cualquier trabajador. Él no tiene derecho a basurear a ningún trabajador de este país y no tiene derecho a mentir de esa forma ni en contra del presidente del Colegio de Profesores, ni en contra del gremio”, agregó.

La carta, que fue ingresada pasada el mediodía, está digerida al presidente Sebastián Piñera, quien se encuentra de vacaciones.

Sin embargo, fuentes de La Moneda han señalado que la posibilidad de hacer un cambio en Economía no estaría en evaluación.