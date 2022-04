Con un pijama especial: El lujoso primer hotel para autos de lujo en Chile

Habitaciones, Spa, atención personalizada y pijamas: El primer hotel para autos de Latinoamérica está en Chile. Uno de los administradores del negocio, explica que cada vehículo tiene su habitación para descansar en una bóveda blindada en La Dehesa. Asimismo, indica que el lugar está principalmente destinado para autos de colección que necesitan mayores cuidados o que simplemente no tengan espacios para ser guardados en los hogares, no obstante, asegura que el negocio no está hecho únicamente para los carros de alta gama, sino que para quienes tengan un “enorme amor” por su vehículo. El hospedaje mensual va desde los 140 mil pesos, e incluye además de la custodia, el lavado profesional, el mantenedor de energía y un control de funcionamiento exhaustivo que se realiza cada 15 días, lo que permite que el vehículo siempre esté en “condiciones” para usarlo.