El presidente Sebastián Piñera volvió a usar una frase asociada al villano de Batman Harvey Dent, que ya había mencionado en 2017, cuando oficializó su repostulación a La Moneda.

Tanto en esa ocasión, como este lunes, en el inicio de la vacunación contra la influenza, el mandatario dijo que “nunca la noche está más oscura que justo antes de amanecer”.

En el caso de su discurso de esta jornada, el presidente se refería a la pandemia del coronavirus, que en Chile ya ha cobrado la vida de 23.677 personas.

La frase se asocia a Harvey Dent, también llamado “Dos Caras”, en la película de Christopher Nolan The Dark Knight. Ahí, el personaje comenta: “la noche es más oscura antes del amanecer. Y les prometo que el amanecer ya viene”.

Sin embargo, su origen se remontaría al texto A Pisgah-Sight Of Palestine And The Confines Thereof (1650) del historiador británico Thomas Fuller.

En el libro menciona la frase “it is always darkest just before the day dawneth”, que se traduce como “siempre es más oscuro justo antes de que amanezca”.