Activo se mantiene el gran incendio forestal que tiene bajo Alerta Roja a las comunas de Valparaíso y Quilpué, y que es visible desde varios puntos de la región.

De acuerdo con la información proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la emergencia en el sector denominado “La Engorda Reserva Nacional Lago Peñuelas”, ha consumido una superficie de casi 400 hectáreas de pino y arbolado nativo al interior de la Reserva Nacional Lago Peñuelas.

Sobre la eventual intencionalidad del siniestro, desde Conaf indicaron que se llegó a esa conclusión preliminar luego que fuera en cuatro frentes distintos en los que comenzaron las llamas.

Al respecto, el presidente Sebastián Piñera aseguró que hay evidencia de intencionalidad y advirtió que presentaron acciones judiciales contra los responsables.

“Hemos presentado una querella criminal para castigar y sancionar de forma ejemplar a aquellos chilenos que están dispuestos a quemar su propio país”, indicó el mandatario.

“Eso es, no sólo un delito, es una maldad que no tiene perdón de Dios”, dijo el jefe de Estado, destacando que la emergencia no ha tenido pérdidas de vidas humanas.