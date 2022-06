Mauricio Pinilla responde a críticas por defender uso de armas: “Cuando cazaba eran sólo especies dañinas”

Mauricio Pinilla respondió a las críticas que recibió por expresar su oposición a la iniciativa del gobierno de fortalecer el control de armas en el país y que busca “avanzar en un estricto control de armas”.

“Les voy a contar a los ignorantes que la cacería es legal sobe todo buena para los agricultores”, comenzó defendiéndose el ex delantero.

Las palabras del otrora ariete nacional surgen tras el debate generado por sus mensajes publicado el sábado, en los que calificó de “estupidez eso de querer eliminar las armas a los que las poseemos por deporte, legítima defensa y de manera legal“.

Tras esto se generó un intensa polémica en redes sociales, donde fue duramente criticado, mientras que otros lo respaldaron. Todo, horas después de la muerte del cabo David Florido Cisternas, el carabinero baleado en la cabeza en un operativo realizado el viernes en una barbería en Pedro Aguirre Cerda.

Es en ese contexto que el domingo en la noche, el ex seleccionado de la Roja sostuvo que “cuando cazaba en su momento eran sólo especies catalogadas dañinas y las cuales todas servían de alimento”.

“Jamás se ha matado un animal por deporte, eso es asesinato animal“, añadió el retirado futbolista que pasó por Italia, España, Chipre, Escocia, Portugal, .

Junto a lo anterior, agregó que “y cuando me refiero a porte de armas para deportistas me refiero a lo siguiente: Esto es deporte olímpico junto a Francisca Crovetto, tiro skeet para que vaya entendiendo un poquito“.

“Y si alguien quiere cazar, y está con sus permisos al día de porte de arma y SAG, lo puede hacer aunque a algunos no les guste“, concluyó, aunque no sin abordar los otros cuestionamientos que recibió en los últimos días.

El mismo sábado, Pinilla fue consultado por si es efectivo que está a favor de rechazar el proyecto de nueva Constitución, en el plebiscito de salida del 4 de septiembre, lo que fue confirmado por él.

Es por esto que el ex U. de Chile y Coquimbo Unido argumentó esta vez que “si pretenden o intentaron funar a alguien por mi opción al Rechazo es otro tema. Al menos sirvió para resucitar a algunos muertos de Twitter“.

Se han donado muchísimos alimentos para hogares de ancianos y yo personalmente he ido a entregarlos ! Jamás se ha matado un animal por deporte eso es asesinato animal ! Y cuando me refiero a porte de Armas para deportistas me refiero a lo siguiente

— Mauricio Pinilla (@pinigol51) June 13, 2022