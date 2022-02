A pesar de que la ley es clara, hay algunas personas que parecieran aún no entender que las playas chilenas son públicas. Basta recordar lo ocurrido el pasado 15 de febrero, cuando el video de una mujer reclamando ser “dueña” de un espacio costero ubicado en el sector de Metri en Puerto Montt se viralizó rápidamente.

Luego de forcejear con la mujer que grabó el video, la ahora popular protagonista del registro amenazó con volver a echarla nuevamente, pero esta vez con un arma y mucha prepotencia, característica común en este tipo de hechos.

A propósito de este caso, en CHV Noticias realizamos un recuento de otros tres episodios igual de polémicos.

Dueño de fundo, pero no de la playa

Durante el verano de 2019, Renato Jaramillo, dueño de un fundo cercano a la playa Mónaco de Pichilemu, se convirtió en el primer multado por negar el acceso a un balneario público.

Sobre un vehículo motorizado de cuatro ruedas, el hombre de la tercera edad se alteró rápidamente por la presencia de un auto que quería ingresar a la playa a través de “su” propiedad.

“Fuera de mi propiedad, está claro, no es pasada para auto”, gritó Jaramillo a las personas dentro del vehículo. Desconcertados, los bañistas intentaron hacerlo entrar en razón, ya que sino, llamarían a Carabineros.

“Llama a tu abuela cu…”, contestó enrabiado Jaramillo. Completamente fuera de sus cabales, se abalanzó contra el auto y le mostró una pistola a las personas que solo querían pasar el día en la playa.

Lago Llanquihue

Un episodio más reciente es el que tuvo que vivir una familia el pasado 26 de diciembre del 2021 en el Lago Llanquihue.

El grupo de personas llegó en bote a una pequeña playa al borde de este cuerpo de agua. Tranquilamente, pusieron sus pertenencias en el lugar para poder disfrutar de la naturaleza, hasta que una camioneta gris se estacionó a metros de dónde se encontraban.

La persona se bajó del vehículo, a nombre del abogado Cristián Wood Ried, les señaló de forma prepotente que se fueran del lugar.

Según el joven que grabó el video, el conductor de la camioneta quería realizar un asado junto a otro grupo de personas en la misma playa.

Incluso, recordó el viral protagonizado por Matías Pérez, el presidente de Gasco. “Es la misma h…”, dijo.

“Salgan de mi jardín”

Del total de episodios y virales protagonizados por supuestos “dueños” de playas, este debe ser el video más icónico de todos.

Matías Pérez-vestido sólo con traje de baño-, presidente de Gasco, llegó hasta el lugar en que tres mujeres se encontraban descansando y resguardándose del sol, a un par de metros de la orilla del Lago Ranco.

De forma prepotente, Pérez les pidió que se retirarán del lugar. “Es mi jardín y yo colindo con el Lago Ranco”, indicó.

A pesar de que las mujeres tampoco tenían que pedir permiso, Pérez señaló que debían solicitarle primero a él si podían descansar en el lugar.

“Cuando la gente llega y se me instala de mala manera (…), se me van a ir de buena manera o sino voy a volver de una manera no tan pacífica”, amenazó el presidente de Gasco.

En ese instante, las afectadas, sorprendidas por la situación, intentaron defenderse. “¿Esto es un fundo acaso, donde usted llega, manda y ordena?“.

Tras esto, Pérez intentó quitarle el teléfono luego de percatarse que estaba siendo grabado.

Otra de las mujeres, claramente más afectada por el trato que estaba recibiendo, sostuve que le dolía ser tratada de esa manera.

El presidente de Gasco la interrumpió, señalando que no le interesaba, ya que se trataba de propiedad privada. “Yo soy abogado, no me van a discutir a mi”, finalizó Pérez.

Pese a que el hombre señaló sus estudios en derecho, éste se desentendió de la ley: según el Código Civil, las playas son bienes nacionales de uso público o bienes públicos, por lo que cualquier persona puede utilizarla.