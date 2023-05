Eje Alameda-Providencia: La rotonda que divide a Matthei y Orrego por cambios en Plaza Italia

Fue el pasado martes cuando el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, anunció la eliminación de la rotonda de Plaza Baquedano como parte de los arreglos que se realizan en el eje Alameda–Providencia. Pero hoy, un día después, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, cuestionó esa determinación afirmando que el gobernador no tiene las facultades para tomar esa decisión, añadiendo que no estaba de acuerdo con este anuncio y que no permitiría que esto se ejecutara. “Eso no está decidido y la Plaza Baquedano es un bien administrado por la Municipalidad”, expuso la jefa comunal.