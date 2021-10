“La historia los recordará como cobardes”. Con esas palabras, la convencional Teresa Marinovic confirmó que Vamos por Chile no logró juntar los votos necesarios para reclamar por la aprobación del plebiscito dirimente ante la Corte Suprema (CS).

Los constituyentes debían alcanzar 39 apoyos para presentar un recurso ante el máximo tribunal y les faltó un apoyo para lograr la instancia. “No tuvimos 39 firmas para ir a la Suprema, y lo que estaba en juego no era un quórum o un plebiscito, sino el Estado de Derecho”, acusó Marinovic.

Del mismo modo, planteó que “la izquierda debió hacer también su esfuerzo, y no lo hizo. La historia los recordará como cobardes, y a poco andar verán lo torpe de sus cálculos”.

