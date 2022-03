El presidente electo, Gabriel Boric, participó este martes en una actividad llevada a cabo en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, en el marco de la conmemoración de un nuevo Día Internacional de la Mujer. Durante la instancia, el futuro mandatario consignó un mensaje, citando a la poetisa Gricelda Núñez, quien fue homenajeada. “¿Y qué pasa si la Batucana se vuelve canon? ¿Perderá acaso la rebeldía de sus versos urgentes de hambre, de justicia, de dignidad? NO. Porque la Batucana es rebeldía, de esa que no se apaga después de tantos años de olvido. No, porque la población sigue siendo cierta y la pobreza sigue llorando en Chile”, escribió el próximo jefe de Estado.