Una clase online de historia de un establecimiento de Tomé terminó con polémica, ya que el profesor fue acusado de un posible adoctrinamiento a sus alumnos mientras hablaba sobre el estallido social. La Superintendencia de Educación realizará una investigación de lo ocurrido. “¿Tú crees que ese profesor es un delincuente porque, probablemente en un día de furia, que lo puede tener cualquier persona, estaba rompiendo los torniquetes? Probablemente esa persona no te rompe los torniquetes del Metro, pero no fue un día normal. El 18 de octubre en Chile no fue un día común y corriente”, fue parte de lo que señaló el docente en su clase, en relación al conocido caso de un colega suyo que fue detenido por dañar infraestructura del Metro de Santiago en el contexto del estallido social.