La Superintendencia de Educación dictaminó que a partir de este miércoles 1 de septiembre todos los colegios debían reabrir sus aulas. Cristián O’Ryan superintendente de Educación señaló que “la regla general es que escuelas y colegios deben estar abiertos”. De no cumplirse la medida, los responsables se exponen a una multa de aproximadamente 52 millones de pesos. Equipo de CHVNoticias constató que no todos los establecimientos educacionales cumplieron la normativa. Por su parte, familias temen que los aprendizajes de manera remota se vean perjudicados. Carlos Díaz, el presidente del Colegio Profesores indicó que la parece gravísimo que se impongan las aperturas de los establecimientos educacionales sin considerar las condiciones de infraestructura señalando además, que sería un problema para la salud y que no descartan medidas legales al respecto. Las cifras muestran que, en Viña del Mar, Talca, Santiago, San Bernardo y Arauco, el 100% de los colegios municipales cerrados. La falta de recursos para comprar instrumentos contra el COVID-19 han sido algunos de los argumentos para justificar la no apertura de los colegios.