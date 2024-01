Polémica por paso fronterizo de Colchane: Acusaron que está “sin control”

Continúa la tensión entre autoridades en Tarapacá. El delegado presidencial de la región, Daniel Quinteros, cuestionó las declaraciones del fiscal regional Raúl Arancibia, quién sostuvo que no hay control en la frontera.

El intercambio de declaraciones se originó luego que el persecutor dijera este martes que el paso fronterizo de Colchane, en el norte del país, “se cierra a las 6 de la tarde”. “La gente espera para pasar a esa hora o llega a esa hora a la frontera… está sin control”, agregó.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el delegado presidencial le respondió detallando que el funcionamiento complejo en límite con Bolivia efectivamente se extiende hasta las 6 de la tarde, pero que a partir de esa hora los funcionarios continúan atendiendo.

La respuesta del delegado presidencial

Daniel Quinteros añadió que “no es que después de las 6 de la tarde no haya control, simplemente no hay atención” y apuntó a Arancibia: “Creo que el fiscal no tenía toda la información respecto de los horarios de funcionamiento“.

Además, sostuvo que “la opción que quedaría sería ir por los costados, pero hoy día tenemos un despliegue importante de las fuerzas militares en conjunto con Carabineros custodiando las zonas de frontera“, cuyo monitoreo se realiza interrumpidamente.

Sin embargo, el delegado reconoció una serie de falencias en el complejo fronterizo, precisó que requería “una actualización”, mientras se mantengan los problemas de dotación, infraestructura y coordinación.

La crítica del Fiscal Nacional

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, también esbozó críticas por los dichos de que el paso fronterizo de Colchane no tiene control sobre los ingresos al país: “No siempre es prudente informar las debilidades”.

El jefe de los persecutores, puntualizó que desconoce el el motivo por el que Arancibia dijo eso, aunque agregó que “me imagino que debe tener algún fundamento”. “Me consta la preocupación que ha tenido el fiscal”, añadió.

