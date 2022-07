Polémica por calefacción: ¿Pueden prohibir el uso de estufas a gas o parafinas en departamentos?

Las bajas temperaturas se han hecho sentir notoriamente, por lo que cada vez aumentan los medios para calefaccionar el hogar. Pero muchos aún tienen confusión por lo que pueden o no ocupar. Pero en la práctica: ¿pueden prohibir el uso de estufas a gas o parafina en los departamentos? En declaraciones a CHV Noticias varias personas señalaron que en el edificio donde habitan, la administración les prohíbe el uso de estufas a gas o parafina, en especial si están ubicados en los pisos más altos. Sin embargo, y de acuerdo a Aníbal Ahumada, ex presidente del Colegio de Administradores de Edificios, “producto del desconocimiento, la gran mayoría de las personas que habitan en propiedad, no saben, por confusión, que sí está permitido el ingreso de estos elementos”. Por su parte, el ministro de Energía, Claudio Huepe, sostuvo que “desafortunadamente en Chile tenemos problema de calefacción generalizado no solo en los departamentos, también en los hogares (…) Tenemos que avanzar hacia regularizar eso”.