No han sido días fáciles para el equipo del presidente electo, Gabriel Boric. A pocos días de nombrar a los subsecretarios que integrarán su gobierno, distintas críticas han marcado a los futuros encargados.

Transporte, Fuerzas Armadas (FF.AA.), Redes Asistenciales y Obras Públicas han sido las subsecretarías cuyos futuros nuevos liderazgos han sido cuestionados.

Aquí, el detalle de cada una de las polémicas que enfrentan los próximos administrativos de las subsecretarías de los ministerios.

Lee también: Dammert, Crispi, Sanhueza, Monsalve y Lobos: El perfil de los nuevos acompañantes del gabinete de Boric

Cristóbal Pineda (RD), subsecretaría de Transporte

Cristóbal Pineda, futuro subsecretario de Transporte, y militante de Revolución Democrática (RD), publicó entre 2011 y 2013 una serie de tuits sobre la próxima vocera de gobierno, Camila Vallejo, los cuales fueron recopilados por La Tercera.

En los tuits, Pineda escribió: “Camila Vallejo más rica que nunca”, “se acabó el sueño, cabros: Camila Vallejo está embarazada”. Del mismo modo, publicó “cuando tú vez una mina pechugona y potona, qué piensas, que es rica o que es fértil”.

Consultado por el medio citado, Pineda pidió disculpas e indicó que “he vivido un proceso de aprendizaje que me ha permitido comprender de mejor forma la urgencia de una política feminista”.

Lee también: Izkia Siches informó brote de COVID-19 en equipo del presidente electo: Hay al menos 4 casos positivos

La futura ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, militante de Convergencia Social (CS), consultada por los medios de comunicación en las afueras de la denominada “Moneda chica”, afirmó que “es evidente que él asume que esas declaraciones fueron un error”.

“Espero que tenga en claro que la función pública requiere un estándar bastante más alto que el no haber cometido un delito, sino que el no perpetuar violencia contra las mujeres en el espacio público y no emitir discursos que, al final, terminan dañando nuestra participación política”, sentenció Orellana.

(PC), subsecretaría de Fuerzas Armadas

El futuro encargado de la subsecretaría de las Fuerza Armadas (FF.AA.), Galo Eidelstein, es militante del Partido Comunista (PC) y fue vicerrector de gestión, operaciones y finanzas de la ex Universidad Arcis, la cual en 2016 inició un proceso de cierre tras un cuestionado proceso de financiamiento. Finalmente, las operaciones de dicha casa de estudios terminaron oficialmente el 31 de enero de 2021.

El ex candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, manifestó a través de su Twitter que el futuro subsecretario de las FF.AA. “recibió fondos de Chávez, creo sociedades para lucrar y luego fue cómplice de la quiebra y abandono de la universidad, sus estudiantes y trabajadores”.

Las declaraciones de Kast se dan debido a que en 2008 la Universidad Arcis habría recibido US$8 millones por parte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

Lee también: Data Influye: Izkia Siches es la mejor evaluada del gabinete de Gabriel Boric

Galo Eidelstein fue encargado de hacer la pega sucia del Partido Comunista en la ARCIS: recibió fondos de Chávez, creo sociedades para lucrar; y luego fue cómplice de la quiebra y abandono de la Universidad, sus estudiantes y trabajadores. Ese es el nuevo Subsecretario de FFAA — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) February 2, 2022

Ante esto, la diputada del PC, Carmen Hertz, declaró en Pauta que “no veo qué responsabilidad pueda tener en nada. Esto es todo parte de la campaña de descrédito (…) Galo Eidelstein no tiene vinculación alguna con nada, nada, absolutamente nada que tenga que ver con alguna negociación que sea incompatible o algo turbio, nada. Es un personaje intachable”.

Fernando Araos, subsecretaría de Redes Asistenciales

En 2010, la Contraloría General de la República (CGR) realizó una auditoría para verificar el correcto registro, respaldo, legalidad e integridad de la deuda generada por el Hospital Sótero del Río.

En ese sentido, la CGR detectó faltas a la probidad administrativa por parte de la sociedad familiar a la cual pretendía Fernando Araos, ya que prestó servicios al Hospital Sótero del Río cuando su padre, Fernando Araos Valdebenito, se desempeñó como jefe de Radiología.

Lee también: Marco Moreno y nuevos subsecretarios: “Se amplía el espectro de quienes forman parte de la sociedad chilena”

La Contraloría instruyó un sumario para determinar las responsabilidades y sanciones de la sociedad. Tras la auditoria, el Hospital Sótero del Río suspendió el contrato.

Finalmente, en 2015 el futuro subsecretario de Redes Asistenciales se retiró de la sociedad familiar.

Alfredo Gutiérrez, subsecretaría de Obras Públicas

Alfredo Gutiérrez, en su calidad de director nacional de Obras Portuarias, fue acusado por la empresa Construcciones y Obras Marinas V y S S.A por prevaricación administrativa.

Según la querella presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía, Gutiérrez causó “serios perjuicios a la empresa y a sus colaboradores y accionistas” al pagar de forma desfasada un contrato para el diseño y construcción de un transbordador en el lago O’Higgins, licitado por la Dirección Nacional de Obras Portuarias.

Lee también: “Pastelero a tus pasteles”: Sebastián Keitel cuestionó nombramiento de la futura subsecretaria de Deportes

El partido Federación Regionalista Verde Social (FRVS) fue quien propuso a Gutiérrez para enfrentar el desafío de la subsecretaria de Obras Públicas. Por lo mismo, su vicepresidenta, Flavia Torrealba, manifestó a La Tercera que la querella fue explicada previo a su designación al presidente electo y a la futura ministra del Interior, Izkia Siches.

“Sabíamos lo de la querella por prevaricación administrativa que se ganó por no dictar una resolución de aumento de obras que pretendía una empresa cuestionada por incumplimiento. Es un hombre que combate las malas prácticas en los contratos de obra pública. Cuida la billetera del Estado”, aseveró la vicepresidenta del partido.

Asimismo, declaró que “quienes ven al MOP como botín político están desesperados” por el nombramiento de Gutiérrez.

La respuesta de Siches

La ex jefa de campaña del presidente electo, ex presidenta del Colegio Médico (Colmed) y futura ministra del Interior, Dra. Izkia Siches, se refirió a la polémica que abordan los distintos recién nombrados subsecretarios en el gobierno de Gabriel Boric.

“Cuando hayan anuncios va a existir una información muy clara del equipo para poder notificar a la prensa y opinión pública”, aseguró.

En la misma línea, declaró que “siempre hay antecedentes que no son de todos conocimientos, pero hay muchos de ellos que fueron conocidos por el equipo y ponderados al momento de hacer los nombramiento”.